美超微退市時點逼近！交不出年報 股價再崩20％

美超微電腦週三股價下跌超過20%，原因是無法預測去年度年報繳交時程，加上季度營收預測疲軟，加劇投資者的擔憂。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股週三（6日）盤前交易中，美超微電腦（Super Micro）股價下跌超過20%，原因是無法預測去年度年報繳交時程，加上季度營收預測疲軟，加劇投資者對這家人工智慧伺服器製造商的擔憂。

如果美超微無法在11月稍後的最後期限內完成年報提交任務，就有可能從納斯達克退市。

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美超微的審計師安永會計師事務所（Ernst & Young）在早些時候強調對其財務報告的一些擔憂後，上週出人意料地辭職。美超微週二（5日）表示，其董事會特別委員會的調查沒有發現任何欺詐或不當行為的證據。

摩根大通分析師在一份報告中表示：前審計師和特別委員會的行為相互矛盾，進一步加劇當前事態發展的混亂，但反而有助於提高該公司的透明度。

8月下旬，美超微也推遲了年度報告的提交，理由是需要評估「其財務報告的內部控制」。

賣空者興登堡研究公司表示已持有該股空頭頭寸，指控該公司存在「會計操縱」。

美超微週二還預測第2季銷售額和利潤低於華爾街預期，因為該公司正在等待英偉達最新晶片的交付。

美超微股價去年上漲超過240%，今年下跌約2%。

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