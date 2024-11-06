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ASML、微軟各砸105億與48億擴大投資台灣 投審會核准

2024/11/06 20:36

經濟部投審司今（6日）宣布，通過半導體設備商艾司摩爾增資105.7億元增資案。（路透）經濟部投審司今（6日）宣布，通過半導體設備商艾司摩爾增資105.7億元增資案。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今（6日）宣布，通過半導體設備商艾司摩爾增資105.7億元增資案，另也與也通過微軟48.8億元增資案。

經濟部投資審議會今（6日）召開第13次會議，會中計核准及核備重大投資案件計8件。

僑外對台投資有3件，第一件是荷蘭商艾士麥股份有限公司（ASML HOLDING N.V.）以新台幣105億6690萬元增資台灣艾司摩爾科技股份有限公司，從事經營半導體設備零件的銷售。

第二件是美商 MICROSOFT CORPORATION （微軟）以新台幣48億8100萬元增資台灣微軟營運有限公司 ， 從事經營資訊軟體服務等業務 。

第三件是瑞典商 REPLIGEN SWEDEN AB 以美金5500萬元投資台灣創新材料股份有限公司 ，從事經營基本化學工業 、 研究發展服務業等業務。

中資投資台灣部分，中資投資人新加坡商鴻運科股份有限公司（CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.）以新台幣90億元增加台灣分公司營業資金，從事經營供應鏈管理、統籌採購生產物料、部署AI智慧倉管、生產管理、自動化組裝及產能監控導入等業務。

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