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中國餐飲業哀鴻遍野 前八月倒閉「上百萬家」

2024/11/07 07:13

今年上半年，中國餐飲企業倒閉量達105萬家。（示意圖，彭博）今年上半年，中國餐飲企業倒閉量達105萬家。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，今年更是中國餐飲業最慘的一年，生意如今大面積崩塌，尤其各中小餐飲哀鴻遍野，勉強維持的店營業額也大幅縮水。有餐飲人在網上自嘲，「開店時身上有20多萬人民幣（約新台幣88萬元），關店時卻負債40多萬人民幣（約新台幣177萬元）」。

《大紀元》報導，根據中共國家統計局的數據，1到8月全中國餐飲收入增速為「十年最低」。今年上半年，餐飲企業倒閉量達105萬家。

首當其衝的是北京、上海、廣州、深圳等一線大城市的高端餐飲品牌，例如以提供「米其林級」小籠包聞名的鼎泰豐、拿過多項大獎的米其林餐廳山河萬朵等等。

廣東潮州開餐飲店多年的博主大羅近日表示，做了這麼多年的餐飲，今年的餐飲店倒閉數據是最高的，而且還是一波接一波地倒閉。

另外，中小餐飲也是哀鴻遍野，廣受關注的微信公眾號「智先生」文章表示，仔細翻看各上市公司的財報，可以發現能實現營收增長的寥寥無幾。各中小餐飲哀鴻遍野。和去年同期相比，營收普遍下滑15%到50%。

處於中間檔次、價位的餐廳是最難受的，在客流量變少的情況下，人均客單價驟然暴跌，只能在生存和破產線之間掙扎。尤其是主打新潮元素的網紅餐飲店，倒閉速度和崛起速度一樣快。

除了消費降級、內需潰敗，影響餐飲行業的最大因素是市場過度飽和，門店確實開得太多了。就算勉強能撐下來，也要面對行業激烈競爭，別說賺到多少錢，生存下來才是主旋律。

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