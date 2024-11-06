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酷澎Q3業績成長 續擴台灣在地品牌合作

2024/11/06 20:12

酷澎今日表示，第三季業績延續今年的強勁成長動能。（業者提供）酷澎今日表示，第三季業績延續今年的強勁成長動能。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美跨境電商酷澎（Coupang）今日表示，第三季業績延續今年的強勁成長動能，營收、獲利和活躍用戶數均顯著提升，其中淨營收達79億美元、年增27%，毛利率則升至28.8%；酷澎對台經營也仍積極，該公司說，將持續擴大與在地品牌合作。

酷澎創辦人金範錫（Bom Kim）表示，酷澎多年投資、長期努力打破既有框架，因而才能維持穩健且持續的成長力道，並帶動毛利率勁揚，此目的是為不斷提升顧客體驗與卓越的營運表現，而非犧牲其中一方。

針對台灣市場，酷澎稱將持續擴大與在地品牌合作，以提供更廣泛的優質選品，平台也受到顧客高度讚賞，很高興能夠重新定義台灣顧客對線上零售的想像，而正如同以往多次的成功經驗，酷澎會與合作品牌共同成長、共創多贏。

酷澎也指出，第三季活躍用戶數達2250萬、年增11%，續創新高，將持續不懈地追求客戶滿意度和卓越的營運效益。

酷澎旗下新興業務含台灣事業、食物外送Coupang Eats、Play和Farfetch、廣告和物流服務（FLC），延續了全年以來的正面發展。酷澎並強調，這些業務均處於早期發展，不過酷澎越發有信心能持續創造顧客良好體驗，並提供有吸引力的回饋。

第三季淨營收為79億美元、年增27%，若不包含Farfetch則年增率為20%，撇除匯率影響的年增率則為25%；毛利23億美元、毛利率28.8%；可歸屬酷澎股東者應佔淨利為7000萬美元、年減2100萬美元，但若排除Farfetch則約為1.08億美元；稀釋每股盈餘（EPS）為0.04美元，受限Farfetch的營運仍虧損、因此較去年衰退。

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