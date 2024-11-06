廣越第3季EPS季增逾8成 第4季淡季不淡

機能服飾及羽絨衣代工廠廣越今年下半營運已自谷底復甦，訂單回溫且出貨暢旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕機能服飾及羽絨衣代工廠廣越（4438）今年下半營運已自谷底復甦，訂單回溫且出貨暢旺，但第3季新台幣匯率走升，認列匯兌損失約0.4億元，與去年同期匯兌利益1.84億元形成對比，儘管單季每股盈餘（EPS）僅3.78元，但比第2季大幅成長逾8成，第4季可望淡季不淡。

廣越今天公布第3季營收65.84億元，季增57.58%、年增1.09%，毛利率15.18%，季減1.3個百分點、年減0.92個百分點；營益率8.38%，季增1.48個百分點、年減1.26個百分點；淨利歸屬於本公司業主為3.91億元，季增82.71%、年減39.84%，每股盈餘（EPS）3.78元，季增82.6%、年減39.9%。

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從絕對金額來看，廣越今年前3季130.85億元，年減8.39億元；營業毛利18.54億元、年減3.69億元；營業淨利6.43億元、年減4.10億元；歸屬於母公司業主淨利為4.89億元、年減3.71億元；每股盈餘（EPS）4.73元、年減3.59元。

董事長吳朝筆觀察，過去兩年全球景氣下滑，終端消費需求疲軟，使成衣產業供應鏈重整、汰弱留強，具競爭優勢的廠商在景氣反轉復甦之際，訂單能迅速回溫，廣越第4季訂單走強，可以業績表現，對於2025年成衣本業，受惠於戶外品牌客戶訂單需求強勁，整體展望正向，營運版圖會持續擴大。

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