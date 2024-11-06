雲豹回擊絕無炒股 郭智輝：經濟部與雲豹僅公司登記關係

經濟部長郭智輝今強調，經濟部與雲豹能源的關係僅止於公司登記關係。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕「輝達要100億度綠電」烏龍案，延燒至雲豹能源。經濟部長郭智輝今表示，經濟部與雲豹能源的關係僅止於公司登記關係，更抨擊雲豹能源為炒股講了很多不該講的話，雲豹能源今下午則強硬回擊強調，公司絕無說過輝達要買「100億度」綠電，並表示財報均為公開資訊可供檢視。然而，觀察雲豹股價波動確實在該公司今年6月回應與輝達有關的訊息後陡升陡降。

國民黨籍立委張嘉郡今在立法院經濟委員會上質詢，質疑郭智輝提出赴菲律賓設置電廠，再把電輸送回台灣的新構想，彷彿對菲律賓「情有獨鍾」，甚至之前還在企業界時就想去菲律賓發展漁業，現在擔任經濟部長，現在心心念念的也是菲律賓，到底是什麼原因讓他對菲律賓這麼感興趣？更戲稱郭智輝簡直就是「台菲聯合經濟部長」。

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郭智輝答詢，赴菲蓋電廠的計畫現正在進行可行性評估，看起來是非常樂觀。

至於談及是否對菲律賓「情有獨鍾」，郭智輝鄭重說明，由於他自己從事國際貿易已久，每個國家、地區的資源樣態皆有所不同，都是基於經濟理論出發，而菲律賓是距離台灣較近的鄰國，菲國土地廣闊、人力資源充沛，所以就會看中這些要素。

張嘉郡追問，至於向菲律賓購買綠電的話，1度電價格超過4元是否就不買，是郭智輝親口說的嗎？張更質疑，諮詢的專家該不會是雲豹能源的專家吧？

郭智輝答詢，超過4元就不買是「我說的」，智庫專家的名字不能在此公告但絕對不是雲豹能源，「我在這裡鄭重的跟委員以及所有在場的貴賓報告，經濟部跟雲豹只有一個關係：雲豹僅向經濟部登記公司（註冊），但它不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司。雲豹是為了炒股票，講了很多不該講的話」。

郭智輝也補充，「我是這方面的專家，不可能被騙的。」對於郭智輝的說法，雲豹也在下午發布聲明，從來沒提過輝達要買百億度綠電，澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利的工具。

進一步觀察雲豹股價，雲豹能源今年6月21日對外發布消息，雲豹能源是全台最大綠電供應商，不會缺席輝達帶來的綠電商機；回朔6月21日前至6月1日期間，雲豹股價大致落在125至152元區間波動，6月20日收盤價152.5元，6月中旬開始谷底攀升，股價呈現漲停態勢，並在一個月內衝到330元（7月22日收盤價）的頂峰。

在7月22日後股價陡降，8月上旬來到200元，後續至11月初股價就在200元至250元波動，今日收盤價 207.5元。

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