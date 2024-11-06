iKala CEO程世嘉：AI開源、閉源技術差異正在縮小

程世嘉今天出席「遠見高峰會」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕iKala共同創辦人暨執行長程世嘉今天表示，AI自今年起可計算出投資報酬率之後，已推動產業重新洗牌，在原有的商業模式改變之下，會對產業結構帶來深遠的改變，目前AI技術並非只限於雲端發展，而是大量被部署在邊緣端，開源、閉源的技術差異正在逐減縮小。

程世嘉今天出席「遠見高峰會」論壇時表示，企業發覺AI成為產業熱點、相繼與之靠攏，是現在隨處可見的現象，AI是通用型的技術，但在每1種場域會有不同的應用方式，在經過去年的商業模式摸索期之後，今年開始有大量的企業導入AI，但只有少數資金雄厚的企業能夠訓練模型。

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程世嘉認為，台灣目前的狀況與美國以外的國家相同，「是站在巨人的肩膀上了解基礎模型，探討如何部署自己的應用」，從谷歌發布的資料顯示，52%採用生成式AI的企業營收平均成長6%，超過34%企業營收成長1成，因此，AI從雲端廣泛地走向地端將勢不可擋。

程世嘉觀察，當AI趨向眾人皆可用的情形，技術開源的程度將被加速，當現有的算力進入高原期或是遇到瓶頸，開放式模型的數量將大幅提升，讓企業在佈局新應用時能有更多選擇，以強化營運體質與商業模式。

程世嘉舉例，以往員工數超過1000人的企業，每年花在查找資訊所浪費的成本平均有250萬美元（約新台幣8062萬元），且佔去員工40%的工作時間，一旦藉由AI消除這些因素，有助於改善毛利結構，此外，包括智慧客服、無人車等應用帶來等效益，都是AI產值的體現。

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