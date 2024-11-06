AI浪潮乘勝追擊 簡立峰：台灣有3機會與3挑戰

簡立峰今天出席「遠見高峰會」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Google台灣前董事總經理暨Appier、iKala董事會成員簡立峰今天表示，面對AI時代的浪潮興起，台灣在透過良好基礎乘勝追擊之下，握有硬體帶動其他產業、企業老創新生、未來10年新創企業的發展空間等3個機會，但同時也面臨繁體中文模型掌握度不高、知用落差、新創未獲得足夠支持等3項挑戰。

簡立峰今天出席「遠見高峰會」論壇時表示，全世界因為AI題材大幅成長的股市，「除了美國，就只有台灣」，從台股市值規模近年翻倍的強勁表現，可以看出AI帶來的第1個機會，就是硬體產業的效益帶動了其他產業，彰顯台灣的國力。

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簡立峰說，原先以資通訊產品為主要業務的硬體公司，相繼鎖定生成式AI技術發展應用，「傳統硬體公司現在的軟體能力大幅上升」，幫助科技產業進一步提升產線良率，讓大數據發揮經濟價值，這股老創新生的力量是AI浪潮下，台灣第2個機會。

關於第3個機會，簡立峰從研究德國、日本社會高齡化的演變過程，發現兩個國家在老年人口大幅提升之前，就已經分別著手規劃與佈局醫療照護、綠能產業，對於即將邁入超高齡化社會的台灣而言，與當時德、日兩國的差別在於如今有AI可以運用，有利於更好的檢視、佈局新興產業。

提到3項挑戰，簡立峰認為，眾所周知的是「算力即國力」，但是「沒有數據的算力並不是國力」，台灣使用的是繁體中文，不少模型是翻譯簡體中文而成，但是沒有台灣的繁中語料，對於台灣的文化以及「我們社會認知的事實」形成衝擊，需要各界進一步協調、開放數據以改變這1項挑戰。

簡立峰提到，第2項挑戰是「知用落差」，大家都了解AI的重要性，「可是我們生活場域裡頭沒有超級使用者」，舉例來說，谷歌官方公布該公司有四分之一的程式碼是由AI寫成，「台灣又有多少？這就是落差」，後續需要不斷接軌國際、彌合城鄉差距，讓AI近用權得以全面落實。

談到第3項挑戰，簡立峰強調「新創需要被支持」，「我從退休到現在，其實一直努力支持新創，但這是我現在遇到最空前困難的事情」，2000年的網路時代、2010年移動設備時代之所以有不少成功的創業家，是因為當時的進入門檻相對較低，現在的門檻是數據、是運算力，倘若缺乏這些元素，新創企業還沒開始就會遭受打擊，需要政府多加幫忙。

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