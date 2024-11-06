川普重返白宮 分析師曝「這些亞洲資產」將受衝擊

隨著川普勝選，分析師點出，中國股市、美元、日圓和韓元等資產都將受大選結果影響。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普勝選重返白宮，分析師點出，中國股市、美元、日圓和韓元等資產都將受大選結果影響。

根據《彭博》報導，彭博美元現貨指數6日上漲超過1%，而亞洲貨幣指數下跌0.8%，日圓和韓元下跌超過1%。川普的政黨將控制參議院，美國公債殖利率飆升。

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T Global Markets Australia首席分析師Nick Twidale表示，川普獲勝「將為整個亞洲市場帶來壓力，中國顯然將極大關注。」。

加拿大帝國商業銀行亞洲外匯與利率策略師Maximillian Lin說，「日圓等避險貨幣仍將因美國收益率和美國股市上漲而走弱，而人民幣也將進一步因關稅做出反應」。

香港信安資產管理公司Raj Singh表示，川普交易目前絕對占優勢。投資人偏好亞洲市場的一些結構性題材，好比外匯存底充足、政策利率穩定的印度。此外，投資人也偏好台灣，因當地半導體產業將繼續受惠於與人工智慧（AI）相關的大規模資本支出。

Singh也說，若共和黨大獲全勝，南韓可能會因為對美有大量出口投資，而受到衝擊。

澳洲Commonwealth Bank策略師Carol Kong指出，川普勝選、股市持續聚焦於他的經濟成長政策等因素，都將使美元兌日圓進一步升值。她警告，若股市焦點轉向另一場美中貿易戰，美元兌日圓今年來的升幅將全數回吐。

Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示，川普勝選可能代表美元和美債殖利率雙雙走升，美股也可能受到能源和國防類股帶動。

Grow投資集團合夥人兼首席經濟學家Hao Hong說，不論誰贏，全球股市都會上漲，就中國股市而言，川普勝選意味著短期風險，因為中國將面臨新的關稅政策。

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