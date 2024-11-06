晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普重返白宮！美元噴出、台幣爆量重貶逾2角

2024/11/06 18:34

川普即將重返白宮！美元噴出、台幣爆量重貶逾2角。（記者陳梅英攝）川普即將重返白宮！美元噴出、台幣爆量重貶逾2角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統大選幾乎已經篤定由共和黨候選人川普當選，美元噴出，衝上105高位，非美貨幣同步重挫，新台幣兌美元匯率一早開盤即貶破32元整數大關，最後收在32.175元、重貶2.07角，匯價寫近一個月最低價紀錄，成交量則爆出28.985億美元巨量。

不同於台幣重挫，台股今日隨美股大漲110.59點，收在23217.38點，惟三大法人合計賣超38.96億元，其中，外資賣超20.08億元。

匯銀主管表示，儘管美債殖利率、美元等在過去一段時間已經陸續反映川普可能當選的結果，不過今早隨各州開票，不少投資人人看到川普領先，即狂敲美元，使台幣貶勢一路擴大，午後最低觸及32.242元，盤中重貶2.74角，實在所料未及。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日勁揚1.14%，主要亞幣中，韓元狂殺1.22%、日圓重挫1.08%、新幣大貶1%、人民幣亦殺低0.67%。台幣跌幅0.64%，還算相對抗貶。

匯銀主管認為，儘管台幣今日放量走貶，不過央行尾盤調節力道也不小，使台幣收穩在32.2元下方，由於聯準會即將於台北時間8日凌晨宣布利率決策，在激情過後，市場焦點應該會回到對經濟基本面的討論，美元也不排除漲多回檔，惟美元目前短多氣盛，且技術線型有利，短線台幣先看32.2至32.3元價位能否守住，若美元續強，可能就會回測32.5元關卡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財