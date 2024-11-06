川普重返白宮！美元噴出、台幣爆量重貶逾2角

川普即將重返白宮！美元噴出、台幣爆量重貶逾2角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統大選幾乎已經篤定由共和黨候選人川普當選，美元噴出，衝上105高位，非美貨幣同步重挫，新台幣兌美元匯率一早開盤即貶破32元整數大關，最後收在32.175元、重貶2.07角，匯價寫近一個月最低價紀錄，成交量則爆出28.985億美元巨量。

不同於台幣重挫，台股今日隨美股大漲110.59點，收在23217.38點，惟三大法人合計賣超38.96億元，其中，外資賣超20.08億元。

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匯銀主管表示，儘管美債殖利率、美元等在過去一段時間已經陸續反映川普可能當選的結果，不過今早隨各州開票，不少投資人人看到川普領先，即狂敲美元，使台幣貶勢一路擴大，午後最低觸及32.242元，盤中重貶2.74角，實在所料未及。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日勁揚1.14%，主要亞幣中，韓元狂殺1.22%、日圓重挫1.08%、新幣大貶1%、人民幣亦殺低0.67%。台幣跌幅0.64%，還算相對抗貶。

匯銀主管認為，儘管台幣今日放量走貶，不過央行尾盤調節力道也不小，使台幣收穩在32.2元下方，由於聯準會即將於台北時間8日凌晨宣布利率決策，在激情過後，市場焦點應該會回到對經濟基本面的討論，美元也不排除漲多回檔，惟美元目前短多氣盛，且技術線型有利，短線台幣先看32.2至32.3元價位能否守住，若美元續強，可能就會回測32.5元關卡。

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