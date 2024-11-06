台灣金聯新董事長呂政璋爭議中上任 「4大爭議」直球對決

台灣金聯新董座呂政璋在爭議中上任，對「4大爭議」一一回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣金聯今（6）日下午召開董事會改選董事長並進行交接，新任董事長呂政璋對於近日外界諸多質疑，一一「直球回應」，因年輕遭質疑是「小蘿蔔頭」，直言「老蘿蔔粗又難咬」、「蘿蔔愈小愈好吃」，承諾「保證公開公平公正透明」的處理北港土地，更對牽涉蘇治芬「感到抱歉」。

呂政璋在交接儀式致詞時，就充分展現他「台灣囝仔」的特性，強調自己是「正港的台灣囝仔」，也細數自己過去的經歷，包括曾在政府部門及民間企業服務及創辦事業，再加入全球最大創投．最多同時管理跨台灣、中國、法國、日本等4個國家，共有12家公司；擁有國際企業管理專業、創新行銷與國際併購、投資管理等專長，具有全新市場開拓型的發展長才。

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對於前董事長施俊吉曾質疑，在任期未屆滿就遭撤換，是因為雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標案不願賤賣，對於雲林北港工區的土地處理如何解決？呂政璋承諾，未來北港土地，保證公開、公平、公正而且是透明的處理，他只會把國家的資產賣的更好「不會更差」。

他更提出未來公開標售「全程網路直播」的構想，不只有現行只是「錄影」，要讓大家清楚看看標售過程。此外，有鑒於台灣金聯手中「好的資產都賣完了」，他也以自身在海外的經驗指出，目前政府積極協助青年創業、關懷弱勢、落實居住正義，他未來將積極落實這３大目標，例如法國的創客大樓免費提供星巴克，出租率從百分之20提高至百分之百，這是台灣可以學習，甚至可能在台灣實現。

對於外界影射因前立委蘇治芬在此標售案的角色，呂政璋表達對蘇治芬「感到抱歉」，希望他大人不計小人過，強調他在海外打拼10年，受邀回台，外界對他的認知是停留在10年前。

至於外界對他父兄遭通緝的質疑，呂政璋直言，「台灣是講情講理講法的社會」，每個人不能選擇自己的出身，也不能選擇自己的父母、兄弟姊妹，表示他父親因生病住院，目前都在台灣看醫生，他的弟弟在08年分家、各自獨立成家立業後，已經很久沒聯絡，希望外界過度的聯想、牽扯「到此為止」。

呂政璋表示，他們是很認真做，但被積欠貨款周轉不靈，強調過去他人都在海外，沒有涉入也不清楚，現在是2024年，沒有人必須要為自己家人的行為負什麼責任。

他表示，美國新總統已經產生，國際局勢會影響國際經濟，國際經濟會影響台灣經濟，甚至影響台灣不動產市場，影響辦公室的租賃，台灣金聯要立即有所因應。

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