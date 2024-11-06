晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣金聯新董事長呂政璋爭議中上任 「4大爭議」直球對決

2024/11/06 18:25

台灣金聯新董座呂政璋在爭議中上任，對「4大爭議」一一回應。（記者李靚慧攝）台灣金聯新董座呂政璋在爭議中上任，對「4大爭議」一一回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣金聯今（6）日下午召開董事會改選董事長並進行交接，新任董事長呂政璋對於近日外界諸多質疑，一一「直球回應」，因年輕遭質疑是「小蘿蔔頭」，直言「老蘿蔔粗又難咬」、「蘿蔔愈小愈好吃」，承諾「保證公開公平公正透明」的處理北港土地，更對牽涉蘇治芬「感到抱歉」。

呂政璋在交接儀式致詞時，就充分展現他「台灣囝仔」的特性，強調自己是「正港的台灣囝仔」，也細數自己過去的經歷，包括曾在政府部門及民間企業服務及創辦事業，再加入全球最大創投．最多同時管理跨台灣、中國、法國、日本等4個國家，共有12家公司；擁有國際企業管理專業、創新行銷與國際併購、投資管理等專長，具有全新市場開拓型的發展長才。

對於前董事長施俊吉曾質疑，在任期未屆滿就遭撤換，是因為雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地招標案不願賤賣，對於雲林北港工區的土地處理如何解決？呂政璋承諾，未來北港土地，保證公開、公平、公正而且是透明的處理，他只會把國家的資產賣的更好「不會更差」。

他更提出未來公開標售「全程網路直播」的構想，不只有現行只是「錄影」，要讓大家清楚看看標售過程。此外，有鑒於台灣金聯手中「好的資產都賣完了」，他也以自身在海外的經驗指出，目前政府積極協助青年創業、關懷弱勢、落實居住正義，他未來將積極落實這３大目標，例如法國的創客大樓免費提供星巴克，出租率從百分之20提高至百分之百，這是台灣可以學習，甚至可能在台灣實現。

對於外界影射因前立委蘇治芬在此標售案的角色，呂政璋表達對蘇治芬「感到抱歉」，希望他大人不計小人過，強調他在海外打拼10年，受邀回台，外界對他的認知是停留在10年前。

至於外界對他父兄遭通緝的質疑，呂政璋直言，「台灣是講情講理講法的社會」，每個人不能選擇自己的出身，也不能選擇自己的父母、兄弟姊妹，表示他父親因生病住院，目前都在台灣看醫生，他的弟弟在08年分家、各自獨立成家立業後，已經很久沒聯絡，希望外界過度的聯想、牽扯「到此為止」。

呂政璋表示，他們是很認真做，但被積欠貨款周轉不靈，強調過去他人都在海外，沒有涉入也不清楚，現在是2024年，沒有人必須要為自己家人的行為負什麼責任。

他表示，美國新總統已經產生，國際局勢會影響國際經濟，國際經濟會影響台灣經濟，甚至影響台灣不動產市場，影響辦公室的租賃，台灣金聯要立即有所因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財