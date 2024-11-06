川普致勝原因 「笨蛋，問題在經濟！」再應驗驚人威力

美國民眾對當前經濟狀況不滿，多數選民將選票投給共和黨人川普。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕回顧美國前總統柯林頓 （Bill Clinton） 的策略師詹姆斯·卡維爾 （James Carville）在1992年表示，美國總統選舉的重點是「笨蛋，問題在經濟！」（It is the economy, stupid），這句口號再次於2024年的總統大選中應驗，美國人民不滿當前經濟狀況，將多數選票投給川普，也顯示對拜登政府的不信任投票。

對於那些更關心經濟而非其他議題的美國選民來說，近一半的選民表示，自己的財務狀況比4年前更糟，他們對下一任總統的選擇似乎非常明確，那就是選擇共和黨人川普。

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福斯新聞預測川普在賓州、北卡羅來納州和喬治亞州等戰場州獲勝後，擊敗了民主黨人賀錦麗，隨後川普宣佈在2024年總統競選中獲勝。他在剩下的4個搖擺州中處於領先地位，任何一個州都將使他的選舉團總數超過獲勝所需的270票。

根據愛迪生研究公司的全國出口民調數據，大約31%的選民表示經濟是他們最關心的問題，排名第二，僅次於表示民主狀況對他們​​最重要的35%的選民。將經濟視為首要關注的選民，以壓倒性多數投票支持川普，而不是賀錦麗（79%對20%）。

同時，過去幾年的高通膨，以及對金融福祉看法的影響成為明顯的擔憂，也促使選民轉向川普。超過一半的選民表示，去年通貨膨脹給他們帶來中度困難，而近四分之一的選民表示，通膨給他們帶來嚴重困難。那些認為這造成了中等困難的人更傾向於川普（50%對47%），但認為通膨嚴重困難的人中，有73%投票給川普。

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