亂傳輝達要100億度綠電不查證 張啟楷辯解：請不要劃錯重點

民眾黨籍立委張啟楷在立法院上提出「輝達（NVIDIA）要求100億度綠電作為投資條件」的假命題，被立院同事譴責未經查證不可取。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨籍立委張啟楷由於未經查證，就傳達「輝達（NVIDIA）要求100億度綠電作為投資條件」的假消息，被立院同事指責未經查證很不洽當，甚至間接助長有心人蔓延謠言。對此指控，張啟楷表達不認同，「請不要劃錯重點」。

經濟部長郭智輝稍早透露，該關於輝達的假消息源自某家企圖炒股票的廠商，郭智輝也為在立法院上提出假命題的張啟楷，緩頰說「錯不在他」。

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談及輝達投資案烏龍一事，張啟楷今在立法院經濟委員會上答詢時間，一開頭就辯解，「我看某些立委或是某些媒體好像在故意扭曲、劃錯重點了」。

張啟楷繼續解釋，他之所以提出該「假消息」的重點就是兩個，一是輝達設廠是全民期待，第二是綠電是否足夠供輝達投資案所用，「我那天就說，（郭智輝）你去聯絡他（輝達），到底需要多少綠電？進度到哪裡？」目前都做了，這就個是雙贏，現在就繼續幫忙輝達回來設廠。

張啟楷續說，「至於剛剛講到什麼暴利、炒股票，我剛剛看你（郭智輝）用很嚴厲的言語譴責嘛，我相信有人在炒股票，全民都是譴責的，可是請不要有人劃錯重點」，最重要的是有媒體報導提出輝達需求，

然而，與張啟楷所言「要繼續幫助輝達回來設廠」有所不同的是，輝達近期並無開出投資條件，反而是早就已經在台投資了，正是備受矚目的大A+投資案。

該案早在前經濟部長王美花在任時，當時的經濟部技術處（組改後現為技術司）就已與輝達在長達1年的洽談後，談妥落地，計畫內容包括在台設置「台灣最大的AI運算平台」，也就是AI超級電腦Taipei-1，提供一定比例的算力給予台灣學研所用。

輝達投資案甫曝光後，時任經濟部技術處（現技術司）處長邱求慧在去年5月底就補充，雙方談判就歷經逾1年才敲定，早在2020年接到要與輝達談的指令，受到疫情阻撓都是透過視訊洽談，「NVIDIA來台灣增加研發投資，相信主要是認同台灣的科技實力」。

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