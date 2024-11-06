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可成：樂觀看明年AI PC發酵 將設泰國廠

2024/11/06 17:43

可成今舉辦線上法說會。圖為董事長洪水樹。（資料照）可成今舉辦線上法說會。圖為董事長洪水樹。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI PC商機明年正式發酵，金屬機殼大廠可成（2474）董事長洪水樹今日表示，明年全球PC出貨成長估7至8%、AI滲透率達20%，加之機構設計複雜度會提升，長期利於供應鏈營運成長，明年產業沒有悲觀理由；並將設立泰國廠，最快2026年底營運。

可成轉型路緩步前進，洪水樹表示，目前營收仍以筆電佔大宗，產能利用率約5至7成、最低甚至探5成以下，不過展望未來，明年windows升級、AI PC有望帶動筆電換機潮，對產業前景正向看待，目標放眼公司成長超過產業成長，並持續爭取筆電以外的消費性電子產品。

針對AI PC對產業助益，洪水樹也表示，AI PC新機的機構設計將更複雜，例如有新機種設計容納兩家不同GPU，考驗機殼、機構件廠商前期設計、開發時程掌握與量產能力，也對價格有益。

至於可成的醫材、半導體設備2大新領域，洪水樹則說，目前營收比重尚低，不過目前都已取得國際客戶認證與訂單、開始小量出貨，期望未來數年達雙位數營收比重。

可成今年營運仍顯壓抑，第三季稅後淨利14.3億元，季減58%、年減68%，每股稅後盈餘（EPS）2.1元；前三年稅後淨利94.41億元、年減4%，每股稅後盈餘13.88元。不過單季、前三季毛利率皆維持30%以上水準。

可成今董事會通過設立泰國子公司，投資5000萬美元購買AMATA泰國春武里工業園區土地，洪水樹預估明年上半年取得土地，2026年底至2027年初加入營運，初期仍以生產消費性電子為主，未來會作整合規劃，也可增加營運彈性，面對未來國際局勢變動。

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