台灣金聯董事長交接 施俊吉發千字文細數3功績

台灣金聯董事長今日交接，卸任董座施俊吉（左）再發千字文細數3大功績。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，台灣金聯今（6）日下午召開董事會改選董事長，會後並進行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在董事會結束後，隨即上傳一篇近千字的卸任感言，細數過去4年為國家守護資產、完成的「3件事」。

今日的交接儀式，由台企銀董座劉佩真監交，劉佩真致詞時，特別感謝施俊吉接任4年6個月來，在國內不良債權市場，幾乎沒有新案件釋出的狀況下，且疫情干擾、升息的壓力下，交出一張亮麗成績單。

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施俊吉說，4年前他不知道為什麼來這裡，4年後，也一樣不知道為什麼離開這裡，不過，他清楚知道4年多來，自己為台灣金聯做了哪些事情。

施俊吉細數他4年的「功績」，第一，將金聯成功轉型，把手中大批閒置標的變成繁華資產。

第二，4年多來，公司從股市賺進將近19億元，4年來每年10億盈餘目標中，有至少3成75來自股市獲利，也讓金聯得以不妥協強勢，不賤賣國家資產，也保住金聯百名員工的榮譽。

第三，他4年前來時，路人不知甚麼是「金聯」，4年後社會大眾對金聯多有認同和讚賞；民眾等著金聯的平價宅，他讓金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者，金聯是認真為國家賺錢的國家企業。讓金聯被重視，讓同事有尊嚴。

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