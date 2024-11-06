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川普若取消台積電美廠補助 法人：一年EPS影響僅1元

2024/11/06 17:14

統一投顧分析，川普若將台積電美廠補助取消不一定是壞事，即使取消補助，對台積電一年EPS影響僅1元，風險可控。（彭博）統一投顧分析，川普若將台積電美廠補助取消不一定是壞事，即使取消補助，對台積電一年EPS影響僅1元，風險可控。（彭博）

〔記者卓怡君／台北報導〕川普當選美國總統，由於先前川普多次提到台灣偷走美國的晶片生意，引發外界憂心台積電（2330）後市，甚至可能取消美國AZ（亞利桑那州）廠補助，對此，統一投顧分析，補助取消不一定是壞事，即使取消補助，對台積電一年EPS影響僅1元，風險可控。

統一投顧分析，台積電美國AZ廠規劃為Fab1（4奈米）預計2025年初量產，Fab2（3奈米）預計2028量產， Fab3（2奈米）預計2030年量產。 AZ廠Fab1~3總投資金額高達650億美元，將依照美國晶片與科學法案取得66億美元的直接補助。

川普揚言取消台積電AZ廠之設廠補助66億美元，該補助金額為AZ廠折舊的減項，以設備折舊年限5+1年計算，即使取消補助，對台積電一年EPS影響僅1元，風險可控。若川普取消補助，預估台積電將延遲或取消Fab2、Fab3設廠計畫，由於AZ廠毛利率遠低於平均，對於台積電獲利有正向幫助。

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