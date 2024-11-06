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晶圓雙雄神祕買盤救援！外資大砍2.5萬張 股價走揚

2024/11/06 17:03

晶圓雙雄神祕買盤救援！外資大砍2.5萬張，股價走揚（資料照）晶圓雙雄神祕買盤救援！外資大砍2.5萬張，股價走揚（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選5日登場，從民調顯示，川普一路領先，外資週三（6日）先落跑，賣超台股20.08億元，而晶圓雙雄首當其衝，外資今大砍2.5萬張，其中又以聯電最慘，已連外資連砍16刀，在外資一路殺出下，今股價一度觸及45元大關，所幸在內資進場救援，股價不跌反漲，終場上漲1.1%，收45.85元，成交量7.84萬張。

至於台積電今亦遭外資倒貨7740張，但在神祕買盤救援下，股價一度大漲30元，來到1080元，終場漲勢收斂，上漲10元，收1060元，成交量5.28萬張。

外資賣超前10大個股，依序為聯電（2303）1萬7324張、台新金（2887）8633張、台積電（2330）7740張、萬海（2615）6950張、兆豐金（2886）5242張、友達（2409）5126張、映泰（2399）5071張、統一實（9907）4823張、群光（2385）4277張、華邦電（2344）4173張。

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