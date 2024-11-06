雲端發票抽獎活動爭議 4位重複中獎人獎品暫不發放

針對雲端發票活動重複中獎事件，財政部次長李慶華表示，不會重新抽獎，但4位重複中獎人第3期獎品暫不發放。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今說明雲端發票活動重複中獎事件調查結果，承辦廠商的抽獎程式未依一般隨機抽奬方式，而是調高積極參與者的中奬率。財政部次長李慶華表示，這個活動不會重新抽獎，但4位重複中獎人第3期獎品暫不發放，待司法調查確認，若4人未涉及違法再發放。

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，共吸引9萬多人參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，就可獲得點數，用來兌換禮券或參加抽獎，分3期抽獎；但網友發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發爭議。立法院財政委員會上週三通過臨時提案，要求財政部於一週內查明，調查報告今日出爐。

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報告指出，承辦廠商參酌本活動目的撰寫抽獎程式，但未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者之中奬率。但因每位參與抽獎的民眾能否中獎，取決於前開抽獎程式所定變數，故目前尚難計算其中獎率。

報告表示，在此抽奬程式下，每個人都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人之排名。但抽獎程式設計邏輯是否逾越本活動目的之必要範圍，尚待司法調查確認。至於4位重複中獎人參與抽獎是否適格，報告指出，重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君 4人，經查均非財政部與所屬機關及承辦廠商之員工、配偶及其三親等以內親屬，尚無外界質疑重複中獎人內定之情形。

另，依電子發票整合服務平台資料分析，該4位重複中獎人於活動期間每日平均約取得雲端發票2張至5張，且平均每張發票消費金額逾百元，難謂有大量取得小額統一發票參與抽獎活動之情事，另該4人載具歸戶亦無異常情形，因此目前分析尚符合本活動抽獎條件。

根據國稅局統計，重複中大獎的4人在活動期間（今年6月6日至9月30日），每人累計所捐發票張數落在350至500張之間，遠高於一般參與者的平均3張。而第3期活動有2.5萬人、13.6萬人次參與，有人取得100多次的抽獎次數，但未重複中獎，4位重複中獎人抽獎次數約20至50次。

財政部表示，未來將規劃多元租稅宣導方式，如有辦理抽獎活動的必要，將參考本活動調查結果，研提公平、合理及具公信力的抽獎方式，並於事前、事中及事後就每一個管控點建立安全查核機制，以確使抽獎結果符合活動目的及外界期待。

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