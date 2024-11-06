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川普重返白宮 保德信投信：通訊服務、科技、醫療成為Q4上漲動能

2024/11/06 17:12

川普重返白宮，通訊服務、科技、醫療成為Q4上漲動能。（擷取自官網）川普重返白宮，通訊服務、科技、醫療成為Q4上漲動能。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕競爭激烈的美國總統大選結果大致底定，根據最新統計結果（截至台灣時間11月06日15:50），在538張選舉人票中，共和黨候選人川普已衝破當選門檻並自行宣布當選。保德信投信認為，選後股市終將回歸反映基本面，其中通訊服務、科技、醫療將是貢獻獲利的主要推手，隨著企業獲利持續成長，預估成為第四季傳統股市旺季的上漲動能。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，由於政黨輪替將引發部分的政策替換，市場擔心過往川普政策較為積極，可能會大幅改變目前政策現況，例如川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅，特別是將中國關稅提升至60%，以及嚴格限制非法移民等措施，預期將造成短期市場波動。

他分析，根據歷史經驗，選後股市終將回歸反映基本面，多數時候甚至會出現慶祝行情。回顧近三屆美國總統大選選後S&P 500指數表現，各期間平均報酬率皆為正值，選後一年表現甚至都超過兩成，更重要的是，川普於2016年至2020年擔任總統期間，雖然在2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，但事後來看並沒有影響股市多頭架構，期間S&P 500指數漲幅達70%，以科技股為主的那斯達克指數更是大漲142%之多。

葉家榮指出，根據LSEG最新數據，目前已公布的359家美國S&P 500指數成分股當中，有76.6%的公司獲利優於預期，高於過去的平均值66.9%，預估第三季企業獲利可望達7.8%，第四季恢復10.5%的雙位數漲幅，其中通訊服務、科技、醫療仍是貢獻獲利的主要推手，隨著企業獲利持續成長，預估也將成為第四季傳統股市旺季的上漲動能。

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