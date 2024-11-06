川普勝選 新興市場貨幣倒一地 這國摔最慘

外匯市場受美國總統大選結果影響，各主要貨幣對美元呈現明顯波動。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕6日外匯市場受美國總統大選結果影響，美元表現尤為強勁。隨着川普在大選勝利，美元指數創下2020年3月以來最大單日漲幅，各主要貨幣對美元呈現明顯波動。當前的「川普交易」情緒推動美元反彈，美元兌各貨幣紛紛上揚，而新興市場貨幣則在貿易戰疑慮重燃下重挫，跌幅為21個月來最深，墨西哥披索貶最兇。

綜合外媒報導，追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）躍上105.311。FactSet數據顯示，歐元則對美元摔落4個月低點，觸及1.0704美元。

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美元對新興市場貨幣全面挺升，對貿易敏感的匯率更是首當其衝。

MSCI新興市場貨幣指數5日跌0.7%，是21個月來收盤最大跌幅。

鑒於川普的關稅政策，墨西哥是主要受影響國家之一，墨西哥披索兌美元匯率跌勢最重，6日貶幅為3個月來最大，盤中急貶3.3%至20.8072披索兌1美元。

Pepperstone資深策略師布朗指出，川普勝選將重新築起美國對墨西哥貿易壁壘。中國人民幣也同步下挫，但布朗說，市場盛傳中國銀行近日脫售離岸美元協助拉抬人民幣，多少有助於限縮人民幣貶幅。

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