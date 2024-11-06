科技新貴展現購屋力 頭份、竹南、朴子預售屋買氣噴發

台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕科技新貴購屋買盤強勁且外溢，促使苗栗頭份、竹南，以及嘉義朴子等三區，今年前8月預售屋買氣噴發，成為六都加新竹縣市以外的買房熱區。

根據永慶房產集團彙整，今年1至8月，七大都會區以外的預售屋買盤熱區，其中揭露件數最多的是苗栗縣頭份市、有993件，第二、三名則分別是嘉義縣朴子市的884件，以及苗栗縣竹南鎮的878件。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市因腹地不大，住宅新增供給相對有限，加上多數區域房價高漲，因此，導致部分買盤外溢到鄰近房價相較親民又鄰近竹科的區域，像是頭份市、竹南鎮等區域，而且購屋族群主要以科技新貴和工程師為主。

陳金萍補充，上述兩區開車通勤到竹科，車程約20分鐘，目前預售屋每坪行情在4字頭上下，對比竹北市、新竹市東區的高房價，還算可負擔範圍。

護國神山加持 朴子前8月預售屋揭露件數倍增逾8倍

至於，朴子市今年前8月預售屋揭露件數為884件，對比去年同期的96件、年增率逾8倍。

陳金萍分析，該區屬於蛋白區域，過去房市表現處於低檔，但隨著今年3月台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域，預期能帶動當地房市熱潮。隨著台積電未來在園區內的投資建設，以及科學園區後續的規劃興建，將帶動朴子市的經濟發展、人口增長與自住需求提升。

對於房貸緊縮、央行第7波信用管制之下的預售屋後續表現，陳金萍認為，需觀察銀行房貸緊縮現象何時出現緩解，以及是否還會有新一波的房市管制措施推出，都將左右預售屋買氣。

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