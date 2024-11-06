晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

科技新貴展現購屋力 頭份、竹南、朴子預售屋買氣噴發

2024/11/06 16:54

台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域。（記者徐義平攝）台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕科技新貴購屋買盤強勁且外溢，促使苗栗頭份、竹南，以及嘉義朴子等三區，今年前8月預售屋買氣噴發，成為六都加新竹縣市以外的買房熱區。

根據永慶房產集團彙整，今年1至8月，七大都會區以外的預售屋買盤熱區，其中揭露件數最多的是苗栗縣頭份市、有993件，第二、三名則分別是嘉義縣朴子市的884件，以及苗栗縣竹南鎮的878件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市因腹地不大，住宅新增供給相對有限，加上多數區域房價高漲，因此，導致部分買盤外溢到鄰近房價相較親民又鄰近竹科的區域，像是頭份市、竹南鎮等區域，而且購屋族群主要以科技新貴和工程師為主。

陳金萍補充，上述兩區開車通勤到竹科，車程約20分鐘，目前預售屋每坪行情在4字頭上下，對比竹北市、新竹市東區的高房價，還算可負擔範圍。

護國神山加持 朴子前8月預售屋揭露件數倍增逾8倍

至於，朴子市今年前8月預售屋揭露件數為884件，對比去年同期的96件、年增率逾8倍。

陳金萍分析，該區屬於蛋白區域，過去房市表現處於低檔，但隨著今年3月台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區，朴子市成最優先受惠的區域，預期能帶動當地房市熱潮。隨著台積電未來在園區內的投資建設，以及科學園區後續的規劃興建，將帶動朴子市的經濟發展、人口增長與自住需求提升。

對於房貸緊縮、央行第7波信用管制之下的預售屋後續表現，陳金萍認為，需觀察銀行房貸緊縮現象何時出現緩解，以及是否還會有新一波的房市管制措施推出，都將左右預售屋買氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財