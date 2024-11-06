百億度綠電為炒股？ 雲豹強烈回應：絕無炒股 深表沉痛與遺憾

百億度綠電為炒股？雲豹罕見強烈回應指出，絕無炒股，深表沉痛與遺憾。圖為雲豹能源董事長廖福生（左）與總經理趙書閔（右）。（資料照）

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〔記者張慧雯／台北報導〕針對經濟部提出於菲律賓買綠電，經濟部長郭智輝今日於立法院表示「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的話」，雲豹能源（6869）傍晚緊急發出聲明稿，表示「絕對沒有炒股，更不曾提過輝達要買百億度綠電，對此番說法表達沉痛與遺憾」。

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雲豹能源表示，自2016年成立以來，專注綠能本業並深耕台灣，落實企業社會責任，長期致力於公益行動，同時恪守本份、遵守法規，始完成企業上市之重大里程碑。

針對外界指稱「雲豹能源為炒股，講很多不該講的話」，引發社會輿論關注，雲豹能源鄭重說明，公司運營及資金運用一切正常，財報均為公開資訊，可供大眾檢視。

至於「百億度綠電」一事，雲豹能源指出，從來沒提過輝達要買百億度綠電，同時，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利之工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

有關菲律賓投資一案，隨世界供應鏈對綠電需求提升，雲豹能源多年前便領先產業積極拓展海外事業計畫，配合南進政策加速布局，近年將台灣發展再生能源模式快速複製到日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等海外市場並成功發展，也絕無政府赴菲買綠電建議來自「雲豹專家」一說。

雲豹能源強調，長年致力邁向聯合國SDG 7「確保所有的人都可取得可負擔、可靠的、永續的，以及現代的能源」永續發展目標前進。因此，企業自始專注再生能源本業，實踐綠色經濟和低碳永續家園願景，致力推廣國內綠能普及化，以全力配合政府宣示台灣2050淨零轉型、經濟部「能源轉型」，以及環境部「淨零綠生活」等政策目標。

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