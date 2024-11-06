10月CPI年增率1.69％ 逾3年半新低

主計總處公布10月CPI年增1.69%，創逾3年半新低，其中雞蛋下跌近2成7。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布今年10月消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創逾3年半新低；剔除蔬果及能源後，核心CPI漲 1.64％。至於17項重要民生物資，10月平均年跌0.62%，以雞蛋下跌近2成7最多。

主計總處表示，10月CPI較上年同月漲1.69％，主因山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格也上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲；但蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲 1.64％。

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主計總處表示，368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果（棗子、櫻桃、荔枝、芒果及桃子，本月權數為0）後，上漲者185項，權數合計54.6％，下跌者122項，權數合計29.8％。

7大類指數中，以食物類漲2.7％最多，主因水果及蔬菜受10月上旬颱風影響，價格上漲8.81％及4.21％，食用油、外食費及肉類也漲7.5％、2.96％及2.34％，但蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 22.76％，抵銷部分漲幅。

至於17項重要民生物資，10月平均年跌0.62%，以雞蛋跌26.81%最多、麵粉、調製麵粉跌1.79%、鮮奶也跌0.7%、衛生紙跌0.51%；但洗髮精、潤絲精漲3.14%、麵包漲1.91%。

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