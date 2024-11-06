晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

10月CPI年增率1.69％ 逾3年半新低

2024/11/06 16:44

主計總處公布10月CPI年增1.69%，創逾3年半新低，其中雞蛋下跌近2成7。（資料照）主計總處公布10月CPI年增1.69%，創逾3年半新低，其中雞蛋下跌近2成7。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布今年10月消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創逾3年半新低；剔除蔬果及能源後，核心CPI漲 1.64％。至於17項重要民生物資，10月平均年跌0.62%，以雞蛋下跌近2成7最多。

主計總處表示，10月CPI較上年同月漲1.69％，主因山陀兒颱風造成農產損失，推升蔬果價格，食用油、外食費等食物類價格也上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲；但蛋類、油料費及機票價格下跌，及部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲 1.64％。

主計總處表示，368個查價項目群中，扣除5項本月非屬產季水果（棗子、櫻桃、荔枝、芒果及桃子，本月權數為0）後，上漲者185項，權數合計54.6％，下跌者122項，權數合計29.8％。

7大類指數中，以食物類漲2.7％最多，主因水果及蔬菜受10月上旬颱風影響，價格上漲8.81％及4.21％，食用油、外食費及肉類也漲7.5％、2.96％及2.34％，但蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 22.76％，抵銷部分漲幅。

至於17項重要民生物資，10月平均年跌0.62%，以雞蛋跌26.81%最多、麵粉、調製麵粉跌1.79%、鮮奶也跌0.7%、衛生紙跌0.51%；但洗髮精、潤絲精漲3.14%、麵包漲1.91%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財