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美國大選不確定因素解除 房市回歸基本自用需求

2024/11/06 16:35

隨著美國總統大選結果大致底定後，對房市來說，因大選而觀望的不確定氛圍解除，預期將回歸基本需求。（記者徐義平攝）隨著美國總統大選結果大致底定後，對房市來說，因大選而觀望的不確定氛圍解除，預期將回歸基本需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著美國總統大選結果大致底定後，房產業者預期短期股市並無太多意外跟驚嚇，也沒有黑天鵝出現，對於房市來說，因大選而觀望的不確定氛圍解除，預期將回歸基本需求。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，美國總統大選後，可以確定的是房市短期不確定性因素解除，買氣就直接回歸市場供需，不過，目前仍處於央行第七波選擇性信用管制措施之下，以及銀行房貸仍相對吃緊，加上民眾對於房市後市看法回到理性，因此建商端的整體新增供給量並未爆出大量，預期第四季房市還是維持自用當道的市場。

不過，美國總統大選後，長期有許多關鍵點需要觀察，包括對台的半導體政策，美國減稅與提升關稅等政策，尤其可能有通膨回升的隱憂，金融市場環境是否因為美國債務增加而有所變化，有些影響較直接、有些間接，因此，曾敬德認為，倘若國內經濟表現仍不錯，即便政策上資金較為緊縮，房市很大機率會趨向盤整。

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