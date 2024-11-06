川普大勝！港股嚇跌逾2%，國內連結港股ETF重挫逾4%（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普嬴得2024年美國總統大選，港股嚇趴，恒生指數終場大跌逾2%，指數面臨20500點保衛戰，受港股重挫拖累，國內連結港股的ETF也跟著嚇趴，其中以復華香港正2（00650L）跌勢最重，終場大跌4.1%。

美國總統大選5日登場，從民調顯示，川普一路領先，受此衝擊，香港恒生週三開盤以20791點，跌215點，隨著川普勝率越來越大，港股跌勢加重，在台北時間下午3時，美國大選結果初步確定，根據美聯社即時統計，哈里斯獲得214 票選舉人票，川普獲得247票，在川普獲勝下，港股跌勢加重，一度大跌645點，或3.07%，終場收跌481點，或2.29%，收20525點。

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不僅恒生下跌，國企指數跌勢更慘，今指數以7473.98點開出，指數開低走低，盤中觸及7306.61點，跌250點，或3.3%，終場跌勢收斂，收7363.47點，跌2.56%。

受港股重挫影響，國內連結香港的ETF則跟著港股下挫，如復華香港正2（00650L）終場大跌4.1%，收12.64元，成交量4.12萬張；而富邦恒生國企正2（00665L）亦跌3.93%，收8.55元，成交量9.58萬張。

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