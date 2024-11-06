減稅利多！遺贈稅課稅級距大幅調高 明年上路

因物價漲幅達調整門檻，明年遺贈稅課稅級距可望調高12.43%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕減稅利多又來了！因物價漲幅已達調整門檻，2025年遺贈稅課稅級距可望調高12.42%，現行遺產淨額5000萬元以下、贈與淨額2500萬元以下適用最低稅率10%，預估2025年調高至遺產淨額約5621萬元以下、贈與淨額約2811萬元以下適用10%。財政部將於今年底公告實際調整情況，明年的繼承及贈與案件就可以適用。

根據「遺贈稅法」規定，遺贈稅免稅額、課稅級距及相關扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計上漲10%以上，按上漲程度調整，而CPI累計漲幅，以前一年度截至10月CPI指數計算。

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其中，遺贈稅課稅級距上次調整為2017年，截至今年10月止，CPI累計漲幅已達12.42%，以此試算，明年遺產稅課稅級距估約調高為5621萬元以下適用稅率10%、5621萬元至1億1242萬元適用15%、超過1億1242萬元適用20%；贈與稅課稅級距估約調高為2811萬元以下適用稅率10%、2811萬元至5621萬元適用15%、超過5621萬元適用20%。

舉例而言，張老先生過世後遺有不少財產，扣除免稅額及各項扣除額後，遺產淨額為5500萬元，若以現行課稅級距計算，納稅義務人須繳納遺產稅575萬元；但若以調整後課稅級距計算，須繳納遺產稅550萬元。

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