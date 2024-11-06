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宏達電10月營收2.23億元 月減33.86％

2024/11/06 16:14

宏達電10月營收2.23億元，月減年增。（記者王憶紅攝）宏達電10月營收2.23億元，月減年增。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）10合併營收2.23億元，月減33.86%，年增3.46%，累計今年前10月合併營收23.59億元，年減31.32%。

宏達電今日以下跌0.3元的43.8元作收，跌幅0.68%。

宏達電10月在台灣及日本舉辦2024 VIVE XR & AI Innovation Day，展示最新XR裝置VIVE Focus Vision，以多項創新功能推動虛實融合跨域應用，促進台日VIVE & VIVERSE生態圈合作。

同時，宏達電也攜手文化內容策進院，共同推動XR創作者生態系發展，於「2024 TTXC台灣文化科技大會INNOVATIONS」展示最新的VIVERSE Create技術平台。

在商業應用發展上，宏達電則與中華民國對外貿易發展協會及文化路徑公司合作，在德國柏林的歐洲台灣形象展中，打造「BizWinner 5G XR商展大贏家」展示空間，展出超過100家台灣中小企業產品。

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