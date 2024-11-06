技嘉強勢回歸！投信狂掃至第2大，睽違3個多月重登300元大關（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週三（6日）雖賣超38.96億元，不過，台股在投信力挺買30.5億元，指數不跌反漲110點，而最受投信青睞則是緯創與技嘉，2檔老AI在投信狂敲下，居買超前2大。

其中又以技嘉表現較亮眼，在週二（5日）三大法人齊買4669張下，股價飆漲5.57%，來到294元，而今持續開高，以297元開出，在買盤不斷追價，股價直接突破300元，睽違3個多月，終場再見3字頭，盤中一度觸及308元，終場收303元，漲3.06%，成交量3.49萬張。

請繼續往下閱讀...

至於緯創近日亦在三大法人買進下，股價一路走揚，今股價雖一度翻黑小跌，不過，在法人持續加碼下，終場收119.5元，漲0.84%，成交量7.51萬張。

投信買超前10大個股，依序為緯創（3231）4661張、技嘉（2376）2974張、友達（2409）2770張、中信金（2891）2591張、長榮航（2618）2005張、中鋼（2002）2003張、中鴻（2014）1943張、華南金（2880）1868張、國產（2504）1501張、遠東銀（2845）1139張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法