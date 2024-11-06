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精誠前三季EPS 6.29元 超過去年全年

2024/11/06 16:03

精誠每股稅後盈餘（EPS）6.29元。圖為董事長林隆奮。（資料照）精誠每股稅後盈餘（EPS）6.29元。圖為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告第三季稅後淨利4.54億元、年增34.79%，前三季稅後淨利為15.75億元、年增29.24%，每股稅後盈餘（EPS）6.29元，已經超越去年全年表現。精誠指出，AI應用、ESG持續發展，持續聚焦兩大需求的應用落地。

精誠表示，第三季營收貢獻主要來自大型金融業系統建置專案、大型醫療機構維運維護服務需求，帶動整體營收穩健成長。而第三季資本市場熱絡，財務收益也較前一季帶來更多貢獻。

此外，精誠指出，投資併購策略綜效也貢獻營收成長，特別是資安領域，精誠在合併達友科技、凱信資訊後，持續放大彼此在技術整合與產品組合的優勢，看好強勁的市場需求，未來也將積極強化資安服務的資源，包含與國際夥伴的合作並進軍國際市場。

展望未來，因應AI應用及ESG永續議題的快速發展，精誠表示，將持續聚焦兩大議題的落地應用方案，整合生態圈夥伴，協助企業更有效率的運用AI提升工作效能，也透過系統性的工具確保企業落實碳排追蹤及管理，以因應國內外相關環保法規，妥善對應對企業營運可能帶來的衝擊。

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