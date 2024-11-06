聯詠：消費性電子恢復力道不足 Q4季減10.2-13.8％

聯詠預估第四季營收季減10.2-13.8%。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC大廠聯詠（3034）今日召開法說會，聯詠副董事長王守仁表示，展望第四季，雖中國有舊換新補貼急單需求，但消費性電子恢復力道仍嫌不足，加上進入傳統淡季，三大產品線同步下滑，客戶亦調整庫存，預估第四季營收季減10.2-13.8%，以美元比新台幣1:32計算，單季營收約240-250億元，毛利率介於37-40%，營益率介於17.5-20.5%。

王守仁指出，整體來看，第四季消費性電子恢復力道力道不足，手機因年底促銷表現較強，其他電視、螢幕、NB相關產品將季減，車用產品仍有庫存調整，三大產品下滑程度以電視SoC程度最大，其次是大尺寸DDI、中小尺寸DDI，因產品組合變化、金價上漲等因素，第四季毛利率相對有壓。

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展望2025年，王守仁表示，AI（人工智慧）相關需求仍是未來趨勢，AI 手機、PC、NB具有換機需求，但消費性電子產品仍不明朗，需再密切觀察，明年聯詠有不少新品推出，明年營收可再成長；OLED TDDI預計明年第二季量產，正和面板廠順利開發中。

至於ASIC（特殊應用晶片）業務，王守仁表示，聯詠已經是Arm全面設計（Arm Total Design）生態系合作夥伴，提前作好準備，短期雖沒有營收貢獻，但驅動IC產品都有ASIC業務，未來發展正向樂觀。

聯詠第三季營收季增10.4%，主要是OLED新手機備貨需求貢獻，第三季毛利率季減1.4個百分點，因部分產品售價調整、金價上漲、NRE（委託設計）較少。

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