晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯詠：消費性電子恢復力道不足 Q4季減10.2-13.8％

2024/11/06 15:52

聯詠預估第四季營收季減10.2-13.8%。（資料照）聯詠預估第四季營收季減10.2-13.8%。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC大廠聯詠（3034）今日召開法說會，聯詠副董事長王守仁表示，展望第四季，雖中國有舊換新補貼急單需求，但消費性電子恢復力道仍嫌不足，加上進入傳統淡季，三大產品線同步下滑，客戶亦調整庫存，預估第四季營收季減10.2-13.8%，以美元比新台幣1:32計算，單季營收約240-250億元，毛利率介於37-40%，營益率介於17.5-20.5%。

王守仁指出，整體來看，第四季消費性電子恢復力道力道不足，手機因年底促銷表現較強，其他電視、螢幕、NB相關產品將季減，車用產品仍有庫存調整，三大產品下滑程度以電視SoC程度最大，其次是大尺寸DDI、中小尺寸DDI，因產品組合變化、金價上漲等因素，第四季毛利率相對有壓。

展望2025年，王守仁表示，AI（人工智慧）相關需求仍是未來趨勢，AI 手機、PC、NB具有換機需求，但消費性電子產品仍不明朗，需再密切觀察，明年聯詠有不少新品推出，明年營收可再成長；OLED TDDI預計明年第二季量產，正和面板廠順利開發中。

至於ASIC（特殊應用晶片）業務，王守仁表示，聯詠已經是Arm全面設計（Arm Total Design）生態系合作夥伴，提前作好準備，短期雖沒有營收貢獻，但驅動IC產品都有ASIC業務，未來發展正向樂觀。

聯詠第三季營收季增10.4%，主要是OLED新手機備貨需求貢獻，第三季毛利率季減1.4個百分點，因部分產品售價調整、金價上漲、NRE（委託設計）較少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財