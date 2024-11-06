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中國詐欺調查傳聞四起 英國藥廠AZ市值蒸發4500億元

2024/11/06 15:36

英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）因為恐遭中國展開反腐敗調查，股價已下跌超過8%，市值蒸發140億美元。（歐新社資料照）英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）因為恐遭中國展開反腐敗調查，股價已下跌超過8%，市值蒸發140億美元。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）因為恐遭全球第二大市場中國展開反腐敗調查的猜測，公司股價已下跌超過8%，市值蒸發約140億美元（台幣4500億元）。

這次拋售是因為中國第一財經媒體的一篇文章引發，該文章暗示AZ中國子公司的「數十名高階主管」涉嫌正在進行的保險詐欺案。

上週，AZ證實其中國業務總裁Leon Wang正配合中國當局的調查，但未透露調查原因，也導致股價下跌。

AZ在一份新聲明中表示：根據政策，我們不會對投機性媒體報道發表評論，包括與中國正在進行的調查有關的報導。如果有要求，我們將全力配合中國當局。自宣布王正接受調查以來，該公司股價已下跌約10%。

今年早些時候，阿斯特捷利康報導，作為對侵犯資料隱私和進口未經許可藥品的調查的一部分，該公司的一些現任和前任員工已在中國被拘留。

此外，AZ減肥新藥試驗數據無驚喜，也加深股價下跌。MarketWatch報導，阿斯特捷利康宣佈，其主打的口服減重候選藥物AZD5004在針對第二型糖尿病患者進行的I期試驗中，助患者於四週內平均減重5.8%，且未出現嚴重副作用。

不過，相關數據未能讓投資者感到驚艷，Cantor Fitzgerald分析師阿加瓦（Prakhar Agrawal）指出，試驗中不同劑量組別的減重成效大有差異，低劑量組的減重成果與對照組相似、甚至更差，沒有足夠數據支持功效方面的差異化。

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