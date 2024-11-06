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投顧：若川普當選 短期對經濟有激勵效果 長期恐造成停滯性通膨

2024/11/06 15:08

投顧認為，川普若當選美國總統，短期對美國經濟有激勵效果，但長期可能造成「停滯性通膨」。圖為華爾街紐約證交所。（記者王孟倫攝）投顧認為，川普若當選美國總統，短期對美國經濟有激勵效果，但長期可能造成「停滯性通膨」。圖為華爾街紐約證交所。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統大選結果將揭曉，市場屏息以待。誰將入主白宮，國內投顧法人分析，一旦川普重返執政，短期對美國經濟及市場有激勵效果，但長期可能造成「停滯性通膨」。

根據台新投顧出具的策略報告，分析師點名，「整體而言，川普政見對經濟干擾會大於賀錦麗」。

首先，假如是川普當選，檢視其重要政見，包括：企業與個人全面減稅，雖然短期有助提振經濟及市場成長動能，但有可能讓聯邦政府財政明顯惡化；另外，川普主張針對中國進口商品徵收60%以上關稅，其餘所有進口商品徵收10~20%關稅，這可能導致通膨回升。

「賀錦麗政見相對穩健可預期，不過，須關注上任後是否再度堅持較激進的增稅規劃！」台新投顧指出，賀的政見主張，包括：擴大弱勢族群減稅優惠及補貼，而中低收入族群邊際消費傾向高，對國內消費力有正向效果；至於推動提高企業稅、高收入族群所得稅，短期將不利金融市場行情。

其次，若賀錦麗當選，且後續通過更激進政見，例如對財富超過1億美元者，課徵未實現資本利得稅等，則可能影響美國經商環境，長遠會對經濟產生不利影響。

台新投顧提出兩點總結，第一、如果在完全執政前提下（指總統與國會多數均由同一政黨拿下），川普提出政策主張，短期是有助刺激美國經濟及金融市場，但長期可能造成停滯性通膨；另一方面，賀錦麗若落實其較激進的資本利得增稅政見，長期也可能不利美國經商環境。

第二、賀、川雙方都會加劇美國財政赤字。但實際上，考量所得稅率調整需國會同意，在雙方無法完全執政前提下，因此，相較之下，賀錦麗政見對經濟負面影響會相對小於川普。

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