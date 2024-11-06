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美國大選》投顧列出賀錦麗當選四大受惠股 川普八大受惠+1受害股

2024/11/06 14:57

投顧列出賀錦麗當選美國總統的四大受惠股，及川普當選的八大受惠和一大受害族群。（資料照／記者王孟倫攝）投顧列出賀錦麗當選美國總統的四大受惠股，及川普當選的八大受惠和一大受害族群。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統大選正在進行計票工作。對此，國內投顧機構針對雙方提出的政見，列出賀錦麗四大受惠族群及川普當選的八大受惠股族群；其中，若川普當選，晶片法案恐受限，預期半導體產業將成「受害族群」，但仍要觀察，是否實際執行當初講的政策方向。

不畏美國大選結果陷入膠著，台股今天盤中一路突破2萬3400點，終場上漲110.59點，收在2萬3217.38點。

針對整體台股盤勢，台新投顧副總黃文清表示，「選後不確定性因素消除，預期台股指數震盪偏升」。他分析，由於市場對於美國選後的不確定情緒，在前一波回測季線時就已經部分反應，預估大選結果落定之後，短線一大不確定因素可望消除，當選人選後的政策題材股，將成為盤面焦點。

對於即將揭曉的美國總統選舉結果，可能帶來影響？有那些族群受益或受害？台新投顧分別根據兩人主張的政見內容，並列出「賀錦麗當選受惠股」共四大族群及「川普當選受惠股」共八大族群。

首先，若是賀錦麗當選，第一是受到通膨持續趨緩影響，國內「美債、美債ETF」相關族群將受惠。第二，基於延續綠能、加強儲能電網系統政策主張，將有利台股「太陽能發電與製造、重電股」族群；第三是美國「晶片法案2.0」，台股包括「半導體」、「先進製程」及「先進封裝」等族群將受惠。第四，因為賀主張補貼首購族，因此，台股有關「房地產、鋼鐵、塑化、衛浴、窗簾」等族群也可望升溫。

至於「川普當選受惠股」有八大族群，第一，受到提高關稅影響，將使通膨升溫的「黃金概念股」；第二，要求台灣支付更多國防支出，反而可望帶動「軍工概念股」；第三，川普支持傳統能源、增加基礎建設，因此，國內「鋼鐵、重電、石化」等相關族群可望受惠。

第四，川普主張減少藥價干預，有助於「生技股、製藥股」受惠；第五，美西線運價上漲、短線搶運，對台股的「航運股」有利；第六，降稅主張有利美國內需，「紡織、自行車、衛浴、窗簾」等受惠。

第七，川普積極推動打造全球加密貨幣之都，一旦他當選，「挖礦概念股、板卡廠」族群將受惠受惠。第八，對中國半導體打壓，使中國更加依賴RISC-V架構，讓「RISC-V概念股」有利。

另外，若川普當選，晶片法案恐受限，將使得我半導體產業成為受害族群。

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