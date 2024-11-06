迎GAI商機！大摩：4巨頭2025年AI支出高達9.6兆

大摩預估，4巨頭2025年AI支出高達9.6兆（路透，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI即將迎來長期商機，摩根士丹利預測，到2025年，亞馬遜、Google、微軟 和Meta在超大規模資本支出，總共將投入約3000億美元（約新台幣9.6兆），主要用於支持生成人工智慧和海量語言模型的發展。

外媒指出，在4巨頭中，亞馬遜和微軟的預計支出最高，分別將達到964億美元（約新台幣3.08兆）和899億美元（約新台幣2.87兆），Google和Meta的預計支出則分別為626億美元（約新台幣2兆）和523億美元（約新台幣1.67兆）。

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這些投資反映了各公司的戰略擴張方向，其中Google側重於通過改進搜索、YouTube等產品來增加收入，Meta則專注於效率、生產力和精益運營，同時Reels的參與度和貨幣化也在不斷提高。

而微軟憑藉在公共雲採用和人工智慧領域的持續推進，成為該領域最大的支出者，摩根士丹利分析師布萊恩·諾瓦克表示，未來幾年，商業業務的強勁增長將為微軟帶來多次擴張和積極的市值修正。

與此同時，亞馬遜預計將在2025年對超大規模計劃投入最多的資本支出，諾瓦克指出，亞馬遜的高利潤業務使其能夠在繼續投資的同時保持較高的盈利能力。

總體而言，這些科技巨頭在人工智慧和雲計算領域的巨額投資，不僅反映了他們對未來增長的信心，也預示著這些領域將迎來更加繁榮的發展。

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