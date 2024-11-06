張忠謀自傳親揭露 曾徵詢黃仁勳出任台積電CEO

天下文化出版的《張忠謀自傳》下冊內容指出，張忠謀曾徵詢黃仁勳是否有意跳槽台積電擔任執行長。（遠見·天下文化提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕《遠見雜誌》今天舉辦第22屆的「遠見高峰會」論壇，同步釋出台積電（2330）創辦人張忠謀筆下自傳全集下冊，內容提到他過去曾經徵詢輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否有意願接下台積電執行長一職，顯見其高度重視黃的領導能力。

天下文化出版的《張忠謀自傳》下冊內容顯示，張忠謀從2005年開始規劃台積電接班策略，除了在2012年起任命3位「共同營運長」，隔年又有不一樣的構思，後來徵詢黃仁勳是否有意跳槽台積電擔任執行長，儘管後來各自努力，但雙方在如今的AI時代，皆在供應鏈扮演重要角色。

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此外，《張忠謀自傳》下冊也提到，張忠謀親自提及競爭對手南韓三星集團前任集團董事長李健熙曾經給予的建議，也帶到蘋果成為台積電重要生意夥伴的來龍去脈，還有更久遠之前，張任職於德州儀器時的經歷，以及台積電創立以來的挑戰與轉折。

由於張忠謀與出版商之間簽有保密協議，詳細自傳內容預計在11月底開始向市場出貨，目前仍處於鋪貨的前期階段。

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