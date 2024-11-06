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中國經濟沒救了？每天「假裝上班」慘況曝光

2024/11/06 14:47

中國經濟持續低迷，失業的人為了假裝有工作而去圖書館或星巴克咖啡店閒坐。（資料照，歐新社）中國經濟持續低迷，失業的人為了假裝有工作而去圖書館或星巴克咖啡店閒坐。（資料照，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，面臨內需疲軟、外資撤離，連帶導致青年失業率飆高，許多年輕人在中國社交媒體抖音、微信、以及小紅書上發布影片，抱怨被公司裁員或找不到工作，並且失業後為了假裝有工作而去圖書館或星巴克咖啡店閒坐。

綜合中國《澎湃新聞》、《界面新聞》等媒體報導，星巴克和圖書館等地成了失業者臨時避難所。「那些沒有固定工作的年輕人，他們在此偽裝成上班族，安靜地坐在角落裏，打開電腦」。

報導提及，這種現象出自於失業的打擊和持續的求職不順利，讓失業者逐漸對日常生活產生了疲憊感，回家後面對家人的詢問更是倍感壓力。其行為不僅僅是一種「假裝」，更是現實的無奈。他們在這種「偽裝」中得到了短暫的逃避和心理支撐，但也深知這不是長久的解決之道。

並且，中國社交媒體上的大量影片顯示，北京、廣州及深圳等地的公共圖書館，也成為失業人群的臨時避難所。那裏有免費的空調、熱水和充電器插座，為「假裝上班」的失業者提供了便利。

眾多中國民眾被公司裁員後，不敢讓家人知道自己失業，每天一早還是背著公文包出門，假裝有工作，但其實去的不是公司，而是躲入圖書館消磨時光。這一現象成了網絡熱門話題，有人感嘆中國進入了全面裁員時代。

然而，不只是年輕人不好找工作，據中國媒體報道，不少公司明確拒絕聘用35歲以上的人，這使得該年齡段的求職者陷入困境。一方面，他們擁有豐富的工作經驗和成熟的職業技能；另一方面，卻因年齡原因被排除在外，無法獲得公平競爭的機會。

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