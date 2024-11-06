美國共和黨完全執政？道瓊期貨漲逾1300點

美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普宣布勝選，道瓊工業指數期貨一度大漲超過600點。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選持續開票中，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）暫時領先民主黨賀錦麗（Kamala Harris），在全球靜待大選結果之際，市場率先做出反應，道瓊工業指數期貨一度漲逾1300點，比特幣也創新高。

綜合外媒報導，隨著週二（5日）晚間各地接連開票，道瓊指數期貨一度大漲超過600點，下台北時間晚間8點38分，上漲約1300點。標普500指數期貨上漲124點、那斯達克100指數期貨上漲307點。被視為「川普交易」之一的比特幣也大幅上漲，短暫觸及7萬5000美元大關，創下歷史新高。

請繼續往下閱讀...

由於預期川普提出的減稅和其他支出計劃將增加財政赤字，潛在的關稅可能會引發通膨，10年期公債殖利率飆升至4.45％左右。華爾街預期，如果川普獲勝，美元也會走高，週二晚間美元上漲，美元指數觸及7月以來的最高點。

高盛（Goldman Sachs）預測，川普獲勝加上共和黨橫掃國會，將帶動標普500指數漲3％；反觀，若是賀錦麗在國會分裂的情況下入主白宮，恐導致標普500指數跌1.5％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法