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比特幣創新高突破7.5萬美元 台股區塊鏈概念股同歡

2024/11/06 13:06

美國總統大選結果即將揭曉，隨著共和黨候選人川普（Donald Trump）當選機率上升，「川普交易」概念之一的比特幣（Bitcoin）突破7.5萬美元（約新台幣241.1萬），創下歷史新高。（示意圖，路透）美國總統大選結果即將揭曉，隨著共和黨候選人川普（Donald Trump）當選機率上升，「川普交易」概念之一的比特幣（Bitcoin）突破7.5萬美元（約新台幣241.1萬），創下歷史新高。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果即將揭曉，隨著共和黨候選人川普（Donald Trump）當選機率上升，「川普交易」概念之一的比特幣（Bitcoin）突破7.5萬美元（約新台幣241.1萬元），創下歷史新高，並帶動台股區塊鏈概念股同歡大漲。

綜合媒體報導，美國總統大選5日登場，各州陸續開票，根據《美聯社》報導，已有26州結果出爐，川普拿下178張選舉人票，暫時領先賀錦麗的99張。

在投資人傾向川普可能贏得美國總統大選的情況下，比特幣在台灣時間6日早上11點時左右，突破7.5萬美元整數關卡，刷新今年3月締造的歷史高價紀錄。

隨著比特幣創新高，也帶動台股區塊鏈概念股大漲，像是撼訊（6150）、世芯-KY（3661）盤中皆亮燈漲停，青雲（5386）、麗臺（2465）、承啟（2425）、華擎（3515）等股票漲幅則達5至8%。

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