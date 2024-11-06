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汽車零件巨頭博世全球裁員7000人 明年財報恐難達標

2024/11/06 14:12

博世今年的財報表現不佳，確定無法達到原先設下的營運目標，甚至明年也很難達標。（資料照，彭博）博世今年的財報表現不佳，確定無法達到原先設下的營運目標，甚至明年也很難達標。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）今年的財報表現不佳，確定無法達到原先設下的營運目標，甚至明年也很難達標，博世宣布全球裁員7千人。

根據外媒報導，由於目前全球經濟疲軟，歐洲電動車起步遲緩的情況同時出現，博世因訂單不足，業績表現不振。

據博世財報顯示，2023年營收近920億歐元（約新台幣3.16兆元），預計今年的最高銷售回報率為4%，低於2023年的5%。博世的目標是到2026年達到7%，目前仍有不小的差距。

歐洲汽車商表現低迷，拖累博世的營運狀況，汽車與智慧交通佔營收比達6成，但毛利率卻是最低，執行長Stefan Hartung坦言「2024年將比預期更加困難，2025年可能也是如此，我們將無法避免裁員。」

主要針對根據地的德國工廠，包括汽車供應部門、工具部門和家用電器子公司博西家電，全球裁員人數至少7千人，公司不排除會有進一步的裁撤計畫。

事實上，不只是博世，許多零組件巨頭ZF Group、Valeo也不得不透過裁員降低成本。近期同樣發跡於德國的汽車巨頭福斯也有一連串撙節成本的政策，宣布裁員上萬人，關閉至少三座工廠，續留的員工也面臨砍薪10%的慘況。

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