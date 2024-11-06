台企面臨「美國題」 黃志芳：誰當選都要打交道

外貿協會黃志芳（左2）出席論壇。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統大選受到全球關注，外貿協會董事長黃志芳今（6）出席論壇表示，美國已是台灣最重要市場，不管川普或賀錦麗當選，台灣別無選擇都要跟美國交道。

黃志芳表示，過去在全球化時代，台灣是受益者，但因川普主義興起，各國用關稅、貨幣政策保護，以往國際經貿秩序可透過WTO、聯合國組織維持，但現在誰會提回到WTO好好談。他認為，美國正在重建半導體、電子業，未來資訊科技協定（ITA）一定也會受到挑戰。

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黃志芳分析，全球化時代新南向是熱區，但現在是渾沌不明的時候，也是最危險的時候，自由貿易、低競爭障礙將一去不復返，台灣企業要回到「美國題」。

他進一步提到，中國過去是台灣第一大出口市場，但美國已躍居我最大出口、投資國，未來美國在工業化是非推動不可，可能會透過關稅、行政措施達成，如何協助美國再工業化，並確保台灣優勢，這是台灣企業要思考問題，「其他市場沒那麼重要」。

黃志芳也被問到，對美國大選看法，他表示，從一個觀察者來看，以選戰最後節奏，雙方政策論述，一直認為川普「占上風」，勝選機率比較高。他說，川普代表的是對全球化不滿的聲音，這會改變美國政治、全球政治格局，他有打動美國人的心。

不過，黃志芳也說，他近期研究川普跟團隊，川普2.0與川普1.0會很不一樣， 「世界觀完全不同」，不論是川普或賀錦麗當選，台灣都是要打交道，這別無選擇。

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