晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台企面臨「美國題」 黃志芳：誰當選都要打交道

2024/11/06 12:39

外貿協會黃志芳（左2）出席論壇。（記者林菁樺攝）外貿協會黃志芳（左2）出席論壇。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統大選受到全球關注，外貿協會董事長黃志芳今（6）出席論壇表示，美國已是台灣最重要市場，不管川普或賀錦麗當選，台灣別無選擇都要跟美國交道。

黃志芳表示，過去在全球化時代，台灣是受益者，但因川普主義興起，各國用關稅、貨幣政策保護，以往國際經貿秩序可透過WTO、聯合國組織維持，但現在誰會提回到WTO好好談。他認為，美國正在重建半導體、電子業，未來資訊科技協定（ITA）一定也會受到挑戰。

黃志芳分析，全球化時代新南向是熱區，但現在是渾沌不明的時候，也是最危險的時候，自由貿易、低競爭障礙將一去不復返，台灣企業要回到「美國題」。

他進一步提到，中國過去是台灣第一大出口市場，但美國已躍居我最大出口、投資國，未來美國在工業化是非推動不可，可能會透過關稅、行政措施達成，如何協助美國再工業化，並確保台灣優勢，這是台灣企業要思考問題，「其他市場沒那麼重要」。

黃志芳也被問到，對美國大選看法，他表示，從一個觀察者來看，以選戰最後節奏，雙方政策論述，一直認為川普「占上風」，勝選機率比較高。他說，川普代表的是對全球化不滿的聲音，這會改變美國政治、全球政治格局，他有打動美國人的心。

不過，黃志芳也說，他近期研究川普跟團隊，川普2.0與川普1.0會很不一樣， 「世界觀完全不同」，不論是川普或賀錦麗當選，台灣都是要打交道，這別無選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財