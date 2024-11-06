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分析師 : 若川普再次入主白宮 「高貝塔值」貨幣恐遭殃

2024/11/06 14:47

若川普當選，恐推升美國利率上升，將促使市場資本回流美國，遠離澳幣等其他貨幣。（路透）若川普當選，恐推升美國利率上升，將促使市場資本回流美國，遠離澳幣等其他貨幣。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美大選陸續開票中，川普暫時領先賀錦麗，激勵美元狂飆，日圓和墨西哥披索出現貶值效應，其中日圓今（6日）一早貶值超過1%，中午過後貶勢擴大至1.3%以上，墨西哥披索兌美元也是貶至逾兩年新低。

德國商業銀行外匯分析師湯米·馮·布羅姆森（Tommy von Bromsen）表示，若川普再次入主白宮，預計典型的『高貝塔值（beta）』貨幣可能遭殃。他強調，「川普交易」不會平等地影響所有貨幣。當中澳幣、挪威克朗、紐元和瑞典克朗等被歸類為「高beta（高波動）」貨幣，這些貨幣特別容易受到「川普交易」的影響，對兌美元可能會下跌。

所謂的「川普交易」（Trump Trade）是指，基於川普的政策及其政治傾向所進行的投資策略。

布羅姆森表示，川普欲提高進口關稅，恐影響全球貿易流動，並可能損害澳洲等嚴重依賴出口的經濟體。此外，美國政府支出的增加和減稅，可能導致美國利率上升，使得美國資產更具吸引力，推動投資人湧入美國市場，進而影響澳幣及其他貨幣。布羅姆森稱，澳幣走疲就是「川普交易」的一種表現。

截至日本時間2點40分，日圓貶勢已擴大至1.33%、報153.62兌1美元，扭轉了過去2天的漲勢。

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