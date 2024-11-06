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川普放話向台積電收防禦費 國發會劉鏡清：成本將會轉嫁蘋果和輝達

2024/11/06 12:26

國發會主委劉鏡清（左）表示，如果川普向台積電收防禦費，受到傷害的會是蘋果、輝達、AMD和Intel等美國大廠，因為台積電會將成本轉嫁，增加這些美國廠商的產品成本。（記者叢昌瑾攝）國發會主委劉鏡清（左）表示，如果川普向台積電收防禦費，受到傷害的會是蘋果、輝達、AMD和Intel等美國大廠，因為台積電會將成本轉嫁，增加這些美國廠商的產品成本。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統大選的選情膠著，共和黨候選人川普日前稱台灣偷走美國的晶片生意，並重申要向台灣收取防禦費。對此，國發會主委劉鏡清表示，如果川普真的這麼做，受到傷害的會是蘋果、輝達、AMD和Intel等美國大廠，台積電會將成本轉嫁，增加這些美國廠商的產品成本。

劉鏡清今至立院經濟委員會就「我國青年低薪成因檢討及因應對策，暨如何促進企業提升青年及基層員工薪資水準」及「我國傳統產業及中小企業發展困境探討、因應對策及相關振興方案」進行報告，並備質詢。

共和黨候選人川普日前稱台灣偷走美國的晶片生意，並重申要向台灣收取防禦費，立委陳亭妃表示，目前川普微幅領先對手，也讓台灣產業界擔憂萬一川普當選，可能影響台灣和中國經濟。

劉鏡清表示，美國如果向台積電收防禦費，受到傷害的會是蘋果、輝達、AMD和Intel等美國大廠；他直言川普是生意人，不至於去收防禦費，增加美國廠商的產品成本，進而漲價影響到民意。

劉鏡清說，台積電當年配合進到亞利桑那設廠生產，有3個廠，對美國安定已存在，因此他認為川普言論是選舉語言，要實質實施會比較有困難。

他話鋒一轉，表示反倒是川普說要對中國企業開徵60%的稅，並逐年減少對中國的進口，並擴大華為等公司的禁令，對台商是好機會，因此他正向看待，並鼓勵台商勇於抓住機會、發展更好的未來。

劉鏡清受訪時表示，他認為川普不會強烈對晶片下手，因為台積電的客戶包括高通、AMD、輝達、Google和微軟等美國業者，如果川普向台積電收防禦費，都會轉嫁成本到這些業者的產品，造成漲價。

劉鏡清也說，美國總統大選，川普還是賀錦麗當選，雙方經濟方面的政策會差很多；如果是賀錦麗當選的話，基本上影響沒那麼大，很多政策會延續。但他也提到，近來拜登政府明顯的動作，擴大對中國的禁令，稅也會增加，可以看出民主和共和兩黨只是力道不一，但方向是一致。他也提到，將在明年2月隨著台積電董事會赴美瞭解美國廠的狀況。

劉鏡清表示，美國總統大選目前選情膠著，結果出爐估計還要4、5天，等通訊投票的結果。

謝衣鳳也關切如果川普當選，美國晶片法案對台積電的補助是否會生變，她指出，之前Intel老闆都出來說，到現在投資300億美元，補助都還沒拿到。

劉鏡清回應，當時補助有要求達到一定目標，台積電即將達到，等到量產後達到目標就會向美國政府請款。他強調，因為晶片法是法令，除非將來在眾議院或參議院廢掉，否則不會改變，它是一個法令，美國政府要依法行事。

謝衣鳳進一步詢問，美國如果加強對中國的打壓，會不會對台灣經濟也造成影響？劉鏡清重申，如果川普當選，對台灣是利大於弊。他說明，台灣原來對中國和香港出口值最多到48%，現在已逐年下滑，而最近中國內捲也嚴重傷害到台灣企業；他認為，隨著美國對中國的禁令加壓，對台灣有利，可以堵住中國內捲對台企造成的傷害。

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