2024亞洲永續供應暨循環經濟展高雄登場 亞太6國採購團來台

2024亞洲永續供應暨循環經濟展在高雄展覽館登場，高市府也設攤展示淨零減碳成果。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024亞洲永續供應暨循環經濟展今天（6日）至8日在高雄展覽館登場，展示台灣的資源循環與減碳技術成果，吸引亞太6國的國際採購團來台。

此次會展由TASS（社團法人台灣永續供應協會）、安益國際集團、茵康國際主辦，共有130家企業、350攤位參與，並有來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、香港等6國際採購團來台，預期將可促進亞太區域的永續合作與發展。

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活動聚焦「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」及「能源」等5大主題；因應國內減量額度交易（碳權）平台於今年10月啟動，匯聚國內外多家企業在資源循環與減碳技術成果，包括「成信實業」運用廢棄物中回收可使用資源物，例如石英粉、矽粉、分解型塑膠粒等再製成產；「華倫生技」介紹碳捕捉技術，如何讓二氧化碳轉化為可再利用資源解決方案。

主辦單位統計，過去4年活動媒合近台幣23億元商機，今年也邀請台塑、中鋼、台聚、南茂科技、太平洋電線電纜、台灣康寧等15家大型企業，將與ESG解決方案業者深入交流，攜手推動永續發展。

3天展間將舉辦2場論壇、7場講座，邀請政府、龍頭企業及學界代表探討能源轉型、資源循環、智慧製造、低碳建築及綠色金融等應用。

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