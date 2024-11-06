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台鹽綠能弊案 郭智輝：深惡痛絕、立即改進機制漏洞

2024/11/06 12:13

經濟部長郭智輝今（6）日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）經濟部長郭智輝今（6）日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對台鹽綠能弊案，經濟部長郭智輝今（6）日表示，對弊案發生的態度是「深惡痛絕」，現在行政院跨部會討論下已在研議相關機制以防範弊端，希望能立即改進漏洞。

郭智輝今早出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，媒體詢問由經濟部持股的台鹽，旗下子公司台鹽綠能傳出弊案，是否影響經濟部綠能政策？

郭智輝回應，台鹽綠能對台灣綠能策略及需求的整體影響，是非常小的一部分。當然見微知著，經濟部對台鹽綠能發生的弊案是「深惡痛絕」，現在經濟部、法務部、農業部已聯合起來，在行政院長卓榮泰指導下有新的因應方式，希望能讓過去光電缺失立刻改進。

另金融時報報導指出，台灣能源轉型進度略為落後，質疑是否能夠及時供給足量的綠電給予企業？郭智輝回應，以目前綠能供給與進行中工程來看，到2030年前都可以完全掌握。

郭智輝也指出，經濟部與台積電和使用綠能的大廠商都有簽署合約，會穩定供應綠能至2030年。

郭智輝補充，建立綠能供電基礎大概要花費6年時間，要在6年前就開始考慮、布建，以滿足客戶需求，「我認為我們可以達成」。

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