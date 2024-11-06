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川普開票領先！日圓嚇趴貶破154

2024/11/06 11:16

川普當選率上升！日圓嚇趴貶破154（彭博）川普當選率上升！日圓嚇趴貶破154（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選結果即將揭曉，不過，出口民調顯示，前總統川普當選機率上升，受此激勵美元狂飆逾1%，而日圓則應聲重挫，貶破154關卡，貶幅約2%。

美國大選日當天，美股全面走揚，週三亞洲股市接力走高，而在美國投票結束後約半小時，標普500指數期貨上漲近0.5%，美國10年期公債殖利率上升，比特幣也有上漲，反映的是預料川普當選的行情。

據美聯社報導，初步結果顯示川普贏得佛羅里達、印第安納、阿拉巴馬、密蘇里和南卡羅來納等州，而哈里斯則拿下麻薩諸塞、佛蒙特、康乃狄克和馬里蘭等州。

投票結果仍在計票中，但博弈市場和Decision Desk HQ等全國預測網站顯示，川普當選機率正在上升。

受此影響，美元指數一路走高，觸及104.99，漲逾1%。

日圓今一度因日本央行（BoJ）會議紀錄顯示，如果經濟和物價預測符合要求，央行將持續升息，日圓（JPY）兌美元觸及兩週高點，來到151.282。

不過，受到美元指數飆高，日圓應聲重挫，貶破154大關，及154.338，跌1.93%，截至台北時間11點8分，報154.151。

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