晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貿協徵30名新血、起薪4.5萬元 報名12日截止!

2024/11/06 11:19

外貿協會與台北市電腦公會共同舉辦國內重量級大展COMPUTEX。（記者林菁樺攝，資料照）外貿協會與台北市電腦公會共同舉辦國內重量級大展COMPUTEX。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會徵才，今年市場行銷、行政、工程技術等領域預計招聘30人，起薪4萬5，未來有機會在全球62個海外據點工作，報名截止至本（113）年11月12日下午5點，錯過再等1年。

外貿協會業務之一是專業辦理國際會展，參與籌辦像是台北國際電腦展（COMPUTEX）、台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）等世界級大展。外貿協會正尋找充滿熱情、敢於挑戰的人才，提供從臺灣出發，開拓全球市場。

貿協表示，此次開放的職缺約30個，涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程技術管理」和「行政幕僚專業」等多元領域，無論是社會新鮮人還是想轉職的職場老手都有適合的舞台，此外，也歡迎身心障礙人士或原住民族群報名參加甄試。

加入外貿協會將有機會深入各國市場，參與將臺灣品牌行銷至全球的專案。貿協有台北總部、桃園、新竹、台中、台南、高雄等國內辦事處，與產業界深度連結；也有遍布世界的60多個海外據點。外貿協會提供完整的薪資福利和升遷制度，還有豐富的培訓資源助你不斷進步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財