貿協徵30名新血、起薪4.5萬元 報名12日截止!

外貿協會與台北市電腦公會共同舉辦國內重量級大展COMPUTEX。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會徵才，今年市場行銷、行政、工程技術等領域預計招聘30人，起薪4萬5，未來有機會在全球62個海外據點工作，報名截止至本（113）年11月12日下午5點，錯過再等1年。

外貿協會業務之一是專業辦理國際會展，參與籌辦像是台北國際電腦展（COMPUTEX）、台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）等世界級大展。外貿協會正尋找充滿熱情、敢於挑戰的人才，提供從臺灣出發，開拓全球市場。

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貿協表示，此次開放的職缺約30個，涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程技術管理」和「行政幕僚專業」等多元領域，無論是社會新鮮人還是想轉職的職場老手都有適合的舞台，此外，也歡迎身心障礙人士或原住民族群報名參加甄試。

加入外貿協會將有機會深入各國市場，參與將臺灣品牌行銷至全球的專案。貿協有台北總部、桃園、新竹、台中、台南、高雄等國內辦事處，與產業界深度連結；也有遍布世界的60多個海外據點。外貿協會提供完整的薪資福利和升遷制度，還有豐富的培訓資源助你不斷進步。

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