效法東京地鐵上市 蔣萬安指示北捷研議可行性

台北市長蔣萬安希望台北捷運公司仿效東京地鐵上市的做法，進行可行性專案研究。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運公司擬以登記資本額2億成立遊憩事業子公司，引起藍綠議員質疑必要性之際，台北市長蔣萬安提出北捷思考成為上市公司的可行性，希望北捷以上市為永續發展的中長期目標，在明年第2季提出專案報告。如此也能為台灣的資金找到不一樣的投資目標。

蔣萬安在本週的市政會議中提到，他注意到東京地鐵在上個月23日在東京證券交易所掛牌上市，總市值超過1兆日圓。他說，東京地鐵是由日本政府與東京都政府分別持股53.4%及46.6%，雙方決定將共同的持股比率消減到50%，這項IPO的規模成為2018年軟銀電信上市以來規模最大的上市案。

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他還提到，東京地鐵於1920年成立，業務範圍除了鐵路交通以外，還涵蓋軌道沿線的房地產開發和站區內與地下街的零售事業。

蔣萬安說，北捷能否成為上市公司，目前顯然還不具備各方面的條件，但東京地鐵提供了一個思考的方向與努力的目標。並說歷史證明，公司化和市場化是提升經營效率最有效的方法，他希望北捷和財政局能以專案研究的方式，了解東京地鐵成功上市背後的原因，明年第2季，在市政會議提出有關北捷永續發展的中長期目標，包含是否成為上市公司的可行性的專案報告。

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