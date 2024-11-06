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中國機票價格「直線跳水」！網驚：不會虧錢嗎？

2024/11/06 14:36

中國「全國民航」開始執行2024年冬春航班計劃，中國國內外的航空公司都計劃增加航班。（歐新社）中國「全國民航」開始執行2024年冬春航班計劃，中國國內外的航空公司都計劃增加航班。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自10月27日開始，中國「全國民航」開始執行2024年冬春航班計劃，中國國內外的航空公司都計劃增加航班，比去年同期增加1.2%。中國國內大部分地區的機票價格大幅下跌，上海至大連甚至出現只要99元人民幣（約450元新台幣）的最低價，讓中國網友直呼：「不會虧錢嗎？」

綜合中國媒體報導，中國「全國民航」開始執行2024年冬春航班計劃，新航季將持續至2025年3月29日，共有194家中國國內外的航空公司計劃增加航班，每週安排客貨運航班11.8萬班，比去年同期增加1.2%。同時，中國旅遊市場也進入了「十一長假」後的淡季，這導致機票價格「大跳水」，有些地方甚至比中國高鐵的車票還要便宜。

有中國網友在社群發文稱，上海浦東機場到大連周水子國際機場的價格，只要99元人民幣。此外，搜尋後發現，北京、廣州、重慶等地出發前往多個地方的機票票價低於300元人民幣（約1362元新台幣）。

而廣州飛往南昌、無錫、上海、蘭州、南京、武漢等地的機票價格也在300元人民幣以下。至於長春、哈爾濱等東北城市，低價機票最低可達147元人民幣（約667元新台幣），其他時間也有不少200多元人民幣（約908元新台幣）的選擇。

根據中國旅遊平台「去哪兒」數據，整體來看，第4季熱門目的地機票價格年減7%，比「十一長假」期間下降近4成。

有網友疑惑，機票價格一直下降，航空公司不會虧嗎？但中國的民航相關人員稱，機票價格下降不會虧，不飛才會虧。

有中國網友在社群發文稱，上海浦東機場到大連周水子國際機場的價格，只要99元人民幣。（圖擷取自網路）有中國網友在社群發文稱，上海浦東機場到大連周水子國際機場的價格，只要99元人民幣。（圖擷取自網路）

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