馬斯克SpaceX要求台廠移出產線 郭智輝：高度關注

針對馬斯克旗下SpaceX要求星鏈衛星的台廠將產線外移，經濟部長郭智輝表示，高度關注。（路透、資料照；本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕外媒報導，馬斯克旗下太空科技公司SpaceX以分散地緣風險為由，要求星鏈衛星（Starlink）的台廠將產線轉移至他處。經濟部長郭智輝今（6日）表示，該公司官網「沒有這樣的訊息」，但對外媒報導給予「高度關注」，但台灣在這領域的供應鏈非常強，應有因應的能耐。

針對美國總統大選，郭智輝今在立法院經濟委員會會前受訪表示，經濟部對大選結果相當關注，哪一位候選人出線對台灣有什麼影響，政府都有準備。另外，美國和台灣之間經濟關係非常深厚，任何一名候選人上台，對台美經濟改變也非常小。

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另路透報導，馬斯克旗下太空科技公司SpaceX基於地緣風險考量，要求多家台灣供應商將星鏈（Starlink）衛星網路的供應鏈移出台灣，但SpaceX未對此消息予以證實。

郭智輝說，公司官網「無此訊息」，但對外媒報導給予「高度關注」。但他認為，台灣供應鏈能力很強，會有因應的能耐。

台灣的製造能量有競爭力，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台廠供應鏈合作關係。

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