蘋果警告：未來產品恐永遠不會像iPhone一樣賺錢

蘋果警告，未來的產品恐怕永遠也不會像iPhone業務一樣帶來龐大利潤。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠蘋果（Apple）警告投資人，隨著公司進軍人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）頭戴式裝置等新市場，未來的產品恐怕永遠也不會像iPhone業務一樣獲利。

《金融時報》報導，這家iPhone在最新的年報中加入了關於成長和利潤率的新警告，並將其列為公司業務面臨的「風險因素」清單之中。蘋果表示，新產品、服務和技術可能會取代現有產品，並可能導致收入和利潤率下滑，這可能會對公司業務、營運業績和財務狀況造成「重大不利影響」。

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蘋果過去就經常在年報中警告投資人，競爭、外匯、供應鏈問題和其他因素可能會給利潤率帶來波動和下跌的壓力。前幾年同樣的監管文件也表明，新產品推出可能具有「更高的成本結構」，但到目前為止，蘋果從未如此直接的談到未來產品的財務狀況。

在監管文件中，蘋果增加關於地緣政治緊張局勢潛在影響的警告，這一問題多年以來一直沒有出現在蘋果的風險因素中，另外，蘋果也提到，新AI功能帶來的安全風險。這些資訊揭露之際，蘋果正大力投資AI領域，以追上Google、Meta等競爭對手，並投資於新的Vision Pro裝置。

蘋果也面臨對應用程式商店和高利潤服務業務等其他部份的監管壓力，而美國最近對Google的反壟斷案件，可能會削弱蘋果目前從該搜尋引擎獲得的數十億美元授權收入。

上週公佈的財報顯示，蘋果截至9月28日的單季營收成長6％，達到949億美元（約新台幣3.04兆元），毛利率46.2％創下歷史新高。根據Visible Alpha統計的預測，多數華爾街分析師預估，蘋果的毛利率將在未來幾年上升，並在2030年前達到49％。但也有一些分析師認為，蘋果未來的新產品利潤不一定有辦法與iPhone及其他服務匹敵。

蘋果的毛利率從2007年推出iPhone那年的33％開始擴大，過去十年來，一直維持在38％左右或是更高。儘管智慧手機市場面臨來自低成本對手的激烈競爭，加上近年成長放緩，但是隨著愈來愈多客戶選擇單價較高的iPhone，蘋果的毛利率自2021年以來已攀升至40％以上。

蘋果服務業務的成長推動了利潤成長，目前相關業務的年收入預計達到1000億美元（約新台幣3.21兆元），部份原因是Google向蘋果支付了一筆費用，以作為iPhone預設搜尋引擎。蘋果服務業務毛利率超過70％，硬體產品毛利率則落在36-37％。

隨著蘋果進入新產品類別，深水資產管理（Deepwater Asset Management）合夥人孟斯特（Gene Munster）表示，現在正處於「充滿未知數的階段」。蘋果Vision Pro是近幾年來首款新設備，售價為3499美元（約新台幣11.2萬元），但開賣至今銷量有限。

孟斯特也提到，除了利用新功能推動設備銷售之外，蘋果的服務業務要如何從生成式AI當中賺錢的問題。蘋果目前並為針對AI功能單獨收取費用，而這項功能也只有在最新的iPhone上運行。

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